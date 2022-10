Hablar por hablar no es su mejor virtud, te platicamos quien es el signo zodiacal que prefiere guardar silencio antes de cualquier cosa.

Los astros pueden revelarte cómo es otra persona, no es ley pero las afinidades que hay entre los signos del zodiaco guardan muchos misterios y esta vez te vamos a platicar quien es el más callado de ellos, el que prefiere quedarse todo y no entrar en conflictos, el que piensa dos veces antes de hablar, algo que para muchos puede ser una virtud, pero también puede tener consecuencias.

Para ellos el comunicar todo es un gran reto, son personas que prefieren mantenerse al margen, por lo que los Cáncer son considerados el signo más callado del zodiaco ya que son tímidos y se refugian en sí mismos para solucionar las cosas, ya que prefieren que nadie se entere de lo que están pasando.

Suelen actuar en base a sus propios pensamientos, ya que no son comunicativos y no comparten sus cosas con los demás. Pese a caracterizarse por su fuerza y determinación, cuando están en reuniones con personas que no conocen mucho, se meten para adentro.

Todo se lo dejan adentro, protegido por su duro caparazón. Si bien, por ser un signo de agua, tienen un gran contacto con el mundo de las emociones, son personas que les cuesta muchísimo expresar lo que sienten, por su gran temor a sentirse vulnerables y ser lastimados.

Cáncer es muy perceptivo e intuitivo, por lo que si registra algo o alguien que no le gusta o que le da una mala vibra, es muy probable que simplemente se quede callado en su lugar y elija directamente no compartir nada con esa persona.