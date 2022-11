Cristiano Ronaldo y Leo Messi están en el mismo equipo y este hecho insólito no lo logro ningun club... por ahora.

¡Por fin! Aunque sea de esta forma es la primera vez que vemos a Cristiano Ronaldo y Leo Messi juntos, trabajando en equipo y no es para un equipo de futbol, pero el hecho de verlos en el mismo bando es algo que nadie había logrado, solo Louis Vuitton.

Este sábado la línea de alta gama dejó ver a través de sus redes sociales una campaña dondeambos futbolistas aparecen en escena para la misma marca aunque jugando una partida de ajedrez como rivales, la cual viene con el título de “La victoria es un estado de ánimo” y que todo apunta que la marca está reconociendo a “los dos jugadores más talentosos de la actualidad”, por lo que se podría venir una colaboración especial, aún no se revela con exactitud de qué se trata.

Cabe destacar que Messi y Cristiano ya se encuentran en Qatar donde disputarán el Mundial con sus selecciones de Argentina y Portugal, respectivamente. La rivalidad entre estos dos cracks se ha mantenido por años, tanto que millones de aficionados sueñan con verlos jugar juntos, pues aunque la rivalidad que dejaron en la cancha cuando pertenecían al Barcelona y al Real Madrid despertó millones de sensaciones entre los aficionados, aún hay la esperanza de que se vuelvan a encontrar en el terreno de juego compartiendo el vestidor.

Actualmente Messi defiende los colores del PSG en la Liga de Francia, mientras que Cristiano regresó hace unos años al Manchester United, pero no ha tenido el mejor de los retornos por lo que se rumora que podría emigrar a la MLS o hasta al PSG del Leo, pero lo que sí es que a pesar de tener 37 años aún tiene mucho que dar al futbol, pero eso sí, este podría ser su último mundial.

En el caso de Messi a sus 35 años su nivel no ha disminuido pues siempre sorprende con una genialidad más, pero el tiempo no pasa en vano aunque si este año no consigue ganar el único trofeo que le hace falta que es la Copa del Mundo con Argentina, posiblemente podría tener su último intento en 2026.