Shakira lanzó junto a Bizarrap una canción correspondiente a la Session #53 del productor argentino, y rápidamente fue furor. Es de los temas más escuchados del momento y tiene muchas indirectas hacia su ex pareja, Gerard Piqué, pero anteriormente ya le había "dedicado" una canción.

La cantante colombiana y BZRP son el centro de la escena musical, ya que su nuevo tema en apenas 2 días, ya es número 1 en el top 50 global de Spotify, y cuenta con millones de reproducciones en YouTube. La repercusión que tuvo fue muy grande y ya es comentado por muchos fanáticos alrededor del mundo.

¿Cuál fue la última canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué?

La última canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué fue "Monotonía", lanzada en 2022, junto a Ozuna. En ella se interpreta una clara crítica a lo que fue la relación con el futbolista y algunos de los motivos que llevaron a que la pareja termine. Es un tema triste, en el que la artista dice frases como, "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos...".

La letra completa de "Monotonía", la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía (mmm, ah)

yo sabía que esto pasaría



Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

siempre buscando protagonismo

te olvidaste de lo que un día fuimos

y lo peor es que



No fue culpa tuya, ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía (mmm, ah)

yo sabía que esto pasaría (oh-oh-oh)



De repente ya no eras el mismo (El mismo)

me dejaste por tu narcisismo (egoísmo)

te olvidaste de lo que un día fuimos (woh-oh, oh-oh)

eh-eh, ey



Tú distante con tu actitud

y eso me llenaba de inquietud

tú no daba’ ni la mitad

pero sí sé que di más que tú



Estaba corriendo por alguien

que por mí ni estaba caminando

este amor no ha muerto

pero está delirando



Ya de lo que había ya no hay na’

te lo digo con sinceridad

to’ está frío como en navidad



Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

no me repitas otra vez, que esa ya la vi (ya la vi)

que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (más a mí)



Es un adiós necesario

lo que un día fue increíble se volvió rutinario

no me saben a nada tus labios

ahora es todo lo contrario, y lo peor es que



No fue culpa tuya, ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía (mmm, ah)

yo sabía que esto pasaría



Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

siempre buscando protagonismo

y te olvidaste de lo que un día fuimos

eh-eh, ey

El videoclip de la canción "Monotonía" de Shakira