Uno de los estrenos más esperados por todos los fans de Marvel es la tercera y última aventura de los guardianes galácticos, la trilogía liderada por James Gunn en la dirección se acaba de estrenar y ha sido llamado por muchos "un final épico". El largometraje nos dejará algunos spoilers y aquí te contamos de qué tratan las escenas post créditos de "Guardianes de la Galaxia 3".

El elenco de “Guardianes de la Galaxia 3” está conformado por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Bradley Cooper, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Will Poulter y muchos más actores.

¿Cuándo se estrena en México “Guardianes de la Galaxia 3”?

El estreno de “Guardianes de la Galaxia 3” es este jueves 4 de mayo de 2023 en las salas de cine en México, la película dura dos horas y media, un total de 150 minutos.

¿Cuáles son las escenas post créditos de Guardianes de la Galaxia 3?

1. Star Lord deja al equipo y regresa a la Tierra

La primera escena post crédito de Guardianes de la Galaxia 3 muestra a Star Lord, quien deja a su equipo para regresar a la Tierra y vivir al lado de su abuelo. Hay un guiño al especial navideño en el periódico, porque se ve en el título "Abducción alienígena: Kevin Bacon lo revela todo".

2. Los nuevos Guardianes de la Galaxia

Rocket Raccoon y Groot son los líderes y conoceremos a los nuevos Guardianes de la Galaxia, ya que se han unido Kraglin, Adam Warlock, Phyla-Vell y Cosmo. Se le ve al nuevo grupo discutiendo por sus músicos y canciones favoritos y al final Rocket elige “Come And Get Your Love” de Redbone, el tema con la que inició todo.

3. El regreso de Star Lord

La frase en la pantalla: “El Legendario Star-Lord regresará” dejará abierta la posibilidad a que la historia siga al menos para este personaje, ¿será en una película solitario?