No te quedes en casa, visita durante esta Semana Santas cinco zonas arqueológicas que están dentro de la Ciudad de México

Aprovecha estas vacaciones si es que no pudiste salir de la Ciudad de México, pues si eres amante de la historia no dejes de visitar las cinco zonas arqueológicas que están en la CDMX y que seguramente no sabías.

Puedes visitarlas a muy bajo costo, aunque otras son de acceso gratuito, solo tendrás que usar el metro, el transporte público o tu carro. Son fáciles de encontrar y de muy fácil acceso.

Zona Arqueológica de Tlatelolco

Este lugar no solo es una unidad habitacional, existe mucha riqueza en cuanto a su historia. Este recinto es parte de la historia de la ciudad y data del siglo XV. Se encuentra ubicado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Fue construido por los Mexicas y ha sido restaurado en varias ocasiones.

Cuicuilco

Si vas al centro comercial Perisur seguramente podrás verlo, Es una de las zonas más antiguas de la ciudad y sus orígenes se remontan a más de 2,000 años atrás. Este lugar era utilizado como centro ceremonial y cuenta con un gran basamento circular, la única en su tipo en todo el mundo.

Centro Arqueológico de Mixcoac

Este lugar lo puedes ver desde el pesero dirección sur a norte, fue descubierto en la década de los 80 durante la construcción del metro. Este lugar cuenta con restos arqueológicos que datan del año 200 a.C. hasta la época prehispánica.

Aún se encuentra parte de lo que fue un basamento piramidal dedicado al Dios Mixcoatl, la Plataforma Oriente y edificios anexos, el Patio Central, la Plataforma Poniente y su plaza ceremonial, y los cuartos habitacionales de adobe.

Cerro de la Estrella

Este lugar está muy visitado estos días debido a la Semana Santa, pues ahí se realiza el viacrucis. Cobró relevancia porque ahí se realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo, con la que se evitaba que el sol muriera. Ahí encontrarás el Templo de Ehécatl dedicado al Dios del viento y data del año 1481. Este lugar es considerado como uno de los más importantes de la Cultura Mexica.

Templo Mayor

Debe su nombre al templo principal de la antigua ciudad de Tenochtitlan, dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli. Centro de la vida religiosa y política de los mexicas, en el corazón de la actual Ciudad de México, contiene asombrosos vestigios del Templo Mayor (dedicado a Tláloc y a Huitzilopochtli), como un altar tzompantli y la Casa de las Águilas. Entre sus tesoros se encuentra el monolito de la diosa Coyolxauhqui. Está ubicado en pleno centro a un costado de la catedral.