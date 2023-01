“Y empezar el 2023 bien cabrón”, así como dice Bad Bunny en una de sus canciones, fue para varios famosos que no esperaron que los escándalos e infidelidades los alcanzaran en los primeros días del año, te traemos un recuento de lo que ha pasado.

Sin duda la reina de esta lista es Shakira, quien a pesar de que el año pasado dio a conocer su separación del exfutbolista Gerard Piqué, el 11 de enero coronó con una canción todo el escándalo mediático que ha provocado la infidelidad de Piqué con Clara Chía, quien es su actual novia.

A partir de ese día la bomba terminó de explotar y está claro que la guerra ha comenzado por parte de la colombiana contra los seres queridos de Piqué aunque ella, por otro lado, sigue facturando.

Babo

A los pocos días alguien filtró un video sin censura de Babo de Cartel de Santa, el cual fue polémico porque se ve al cantante teniendo relaciones con las modelos del video “Piensa en mí” en su versión no tradicional. Pero no solo eso, también llamó la atención sus implantes en su parte viril, los cuales fueron centro de varios memes.

Jorge Salinas

Siguiendo por la línea de las infidelidades, el actor Jorge Salinas fue fotografiado con su nutrióloga y aunque no se puede confirmar que se estaban dando un beso, el ángulo en el cual fueron captados da a entender que sí pudo haber sido, pero el escándalo se salió de control, ya que es un hombre casado, con la también actriz Elizabeth Álvarez, quien sabe que está casado con un hombre bastante coqueto.

Hasta el momento ninguno de los actores ha salido a comentar algo del tema, pero sí lo hizo la nutrióloga que tiene por nombre Anna Paula y quien aseguró que solo le toma la glucosa y nada más.

Karely Ruiz

Aunque a eso se dedica, a vender contenido altamente sexual en la plataforma de Olyfans, Karely Ruiz fue presa de otro cibernauta quien filtró uno de sus videos de dicha red social de paga, por lo que salió a confirmarlo, pero eso no quita que la acción le haya molestado.

Ángela Aguilar

La hija de Pepe Aguilar ha sido blanco de críticas desde hace un mes y no por su cambio de look, el cual al parecer ya regresó al cabello corto una vez más. Y es que Ángela fue presa de un montaje, donde sale en toples, pero no es ella y lanzó un comunicado para tomar acciones legales apoyada por la Ley Olimpia, que respalda a las mujeres, ya que reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital.