Estos son algunos de los negocios que como pareja crearon durante estos 23 años, pero seguramente no serán los únicos, ya que Legarreta dejó claro que se viene algo muy importante en los próximos meses.

Sus precios no son tan elevados viendo el lugar en el que están ubicados, además de que manejan pases de un día hasta de tres meses.

A lo largo de este tiempo la pareja se hizo de sueños concretados como el de tener una cadena de gimnasios, por lo que sería su carta fuerte en esta lista de negocios de la que hablan, pues su separación será como pareja, pero no como socios, aunque mucho se ha dicho que Andrea Legarreta podría ser la de mayor inversión.

A unas semanas de cumplir 23 años de casados, Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su separación, luego de ser catalogados como unas de las parejas más sólidas del espectáculo, a pesar de que duraron solo cuatro meses de novios y se casaron un mes después de comprometerse, hoy no solo tienen una familia junto a sus dos hijas, sino varios negocios, mismos que los seguirán uniendo.

