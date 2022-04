Eduardo Rodríguez es una de las celebridades que formará parte de La Casa de los Famosos en Telemundo, que empezará el próximo martes 10 de mayo a las 7 p.m con una nueva edición. Ahora, Rodríguez reveló cuáles son sus objetivos durante el programa a la cadena televisiva.

En este sentido, Rodríguez detalló que “está muy ansioso, contento, nervioso y con ganas de que llegue el día”. A su vez, evaluó el encierro que va a atravesar por unos meses e indicó que “será como una especie de terapia, hasta dejar el celular que ahora es estar pendiente de la tecnología”.

Además, el modelo explicó que será "un reto estar con tanta gente encerrada, separarte y dejar de ver a tu familia”. A la hora de hablar de sus hobbies y objetivos, contó que tiene “la necesidad de entrenar todos los días y es parte de su vida como terapia”.

Por otro lado, mencionó que le gusta ser parte del reality debido a que “es una persona que le gusta vivir experiencias de vida, y cree que esto es una gran oportunidad”. “Soy una persona que le gusta ser transparente, no me gusta mostrar alguien que no soy”, concluyó.

¿Quiénes participarán en ‘La Casa de los Famosos’?

Niurka Marcos

Laura Bozzo

Ivonne Montero

Daniella Navarro

Nacho Casano,

Salvador Zerboni

Luis “Potro” Caballero

Natalia Alcocer

Rafael Nieves

¿De qué trata ‘La casa de los famosos’?

El programa permite que su público vea todas las acciones que hacen los participantes dentro del hogar distanciado del mundo exterior. El reality tendrá 16 conocidas personalidades hispanas dispuestas mostrar su verdadera personalidad a la audiencia ante las cámaras que estarán prendidas durante 24 horas.