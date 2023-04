¡Está confirmado! Madonna, una de las cantantes y bailarinas más icónicas de Estados Unidos, se estará presentando el 25 de enero del 2024 en México en el marco de su gira internacional titulada "The Celebration Tour". El escenario elegido es el Palacio de los Deportes.

La primera vez que se presentó en el país fue en 1993 con su gira "Girls Show Tour": fueron tres conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En cuanto a su último concierto en México, fue el 24 de noviembre de 2012 en el Foro Sol en el marco del "MDNA Tour".

En el show del 2024 estará tocando en vivo todos sus éxitos. Algunas de las canciones que no faltarán en el "The Celebration Tour" son "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up", "Like a Prayer" y "4 Minutes", entre otros.

+Madonna en México 2024: cuándo salen a la venta los boletos

Los boletos para ver a Madonna en México 2024 saldrán el 20 de abril en la web de Ticketmaster, a la cual podés acceder haciendo CLICK AQUÍ.

+Madonna - Hung Up

+¿Cuáles son los precios de los boletos?