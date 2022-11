No importa si eres hombre o mujer, en cuestión de celos no se discrimina géneros, pero si quieres conocer bien a esa persona especial, te invitamos a que consultes cuál es su signo zodiacal, puede que te lleves una gran sorpresa y estés a tiempo de salir corriendo de ahí, ya que los astros no se equivocan.

Existen signos zodiacales que tienden más ser un poco celosos y posesivos pues no lo decimos nosotros si no el zodiaco es por eso que te traemos a los signos más celosos que puede haber, pero cuidado, esto no quiere decir que otros signos no lo sean, claro que puede haber excepciones, pero los que te vamos a presentar sin duda son más propensos a que te armen una escenita de celos.

Escorpio

Por lejos, Escorpio es el signo más celoso. No confían en las personas y los lleva a hacer falsas acusaciones generadas por celos. No son buenos ocultando sus emociones y son capaces de hacer escenas por cualquier cosa.

Cáncer

La gente de Cáncer tiene una habilidad para ocultar los celos pero el sentimiento es grande. Los invade la envidia y están pendientes de los peligros, así como de los juegos ajenos. No lo dicen aunque estén abrumados.

Leo

Para Leo los celos llegan cuando la otra persona se enfoca en algo más allá de ellos. Anhela la atención de todos y son un manojo de celos.

Virgo

Encuentran un montón de celos pero no sólo en las relaciones. Son críticos consigo mismos y si alguien hace algo mejor que ellos se sienten abrumados. La vida es su mayor desafío.

Aries

Aries es enérgico y malhumorado, lo que lo hace ser muy celoso. Cuando se está en esa situación se debe actuar rápidamente. No experimentan tantos celos en comparación con otros signos, pero cuando lo hacen hay que correr.