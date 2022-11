Los signos zodiacales tienen muchas características, unas más cercanas a lo que son y otras no tanto, pero también está el otro lado de la moneda, ya que puede ser un pequeño manual para conocer un poco de la persona, pero eso no quiere decir que los demás signos estén exentos de no ser afines.

Recuerda siempre el viejo dicho de la astrología “las estrellas inclinan, pero no obligan”, así que cabe la posibilidad de que conozcas a alguien que no está en esta lista, pero vaya que cumple con todas las características. Mientras, te presentamos los signos más manipuladores del zodiaco, pues hay cada fichita que con solo unas palabras puede envolverte a su gusto y antojo.

¿Quiénes tienen el arte de manipular en el zodiaco?

Escorpio

Recordemos cómo es un escorpión, es un animal pequeño pero letal. Las personas de signo escorpio pueden verse como misteriosas, pero hay algo que también los caracteriza, su gran facilidad a la hora de manipular.

Al ser tan apasionados y decididos, es complicado no hacer lo que ellos quieren. Aunque saben que no es lo correcto, si quieren que hagas algo por ellos no dudarán en buscar la forma de conseguirlo.

Siempre estudian bien el objetivo para encontrar tus debilidades y tienden a pensar primero en su bienestar personal que en el de los demás. Algunos tratan de evitar esta naturaleza egoísta, pero por lo general salen sus intereses prevalecen frente a los de los demás.

Libra

Libra es uno de los signos más justos de zodíaco, siempre se preocupa por la igualdad y la justicia social, pero no lo pierdas de vista. Si libra está en esta lista es por algo. Aunque no te lo creas, libra es uno de los signos más manipuladores y conspiradores que existen.

¿Cómo suele actuar? Fácil, libra siempre está buscando la armonía por lo que dirá siempre lo necesario para mantener esta armonía. El problema con esto es que nunca se ponen de lado de nadie, son muy neutrales y equidistantes. Y aquí entra el peligro, libra es uno de los signos más mentirosos y no temerá mentir para lograr en todo momento lo que quiere. Si estas mentiras le hacen evitar peleas, merece la pena. Libra se muestra cómo los demás quieren verle y no le molesta fingir.

Cáncer

Aunque no se crea, cáncer es muy manipulador, sin embargo, lo hace de forma diferente a la de los demás. Recordemos que las personas de signo cáncer son muy emocionales y sentimentales por lo que muchas veces terminan siendo víctimas de sus propias emociones.

Cáncer tienden a ser cambiante, puede pasar de estar enfadado a rebosar de felicidad en pocos minutos. Por eso siempre necesitan de personas tolerantes y comprensivas en su entorno para manipularlas como quieren.

Lamentablemente una persona de signo cáncer casi nunca está satisfecha con la atención que recibe en una relación. Por esto, buscará siempre entrar en manipulaciones emocionales para así, sentirse más querido y atendido.

Virgo

Aunque siempre se relaciona a las personas virgo como individuos fríos y distantes, la verdad es que son muy sensibles. A las primeras de cambio empezarán a expresar sus emociones, sin vergüenza. Aunque no lo parezca, una de las cosas que detestan y les hacen sufrir son las críticas.

Por otro lado, es uno de los signos más inteligentes del zodíaco, cosa que usa a su favor para manipular o convencer a alguien. Su ansia de perfección se combina con su actitud manipuladora, por lo que, siempre planifican con mucho cuidado todo para lograr que los demás acepten siempre su punto de vista y que tienen razón.