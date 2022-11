Los signos zodiacales tienen muchas características, unas más cercanas a lo que son y otras no tanto, pero también está el otro lado de la moneda, ya que puede ser un pequeño manual para conocer un poco de la persona, pero eso no quiere decir que los otros signos estén exentos de no tener dichos afines.

Los signos más explosivos no siempre son los más enojones, pues alguien puede enojarse pocas veces o difícilmente, pero el día que lo sacas de sus casillas ¡Corre! No querrás enfrentarte al mismísimo demonio. Es por eso que te traemos a los signos más explosivos del zodiaco, eso sí, recuerda siempre el viejo dicho de la astrología “las estrellas inclinan, pero no obligan”, así que cabe la posibilidad de que conozcas a alguien quien no está en esta lista, pero vaya que cumple con todas las características.

¿Quiénes son los signos más explosivos?

Aries

Marte, el planeta de la acción y el movimiento, es el regente de Aries, por lo tanto, siempre está en alerta. A menudo actúa sin pensar y son impacientes, convirtiéndose en el signo más explosivo del Zodiaco. Si desea calmar sus arranques de ira puede optar por caminar, correr o levantar pesas. Mantenerse ocupado lo ayudará a relajarse.

Escorpio

Al igual que Aries, Escorpio es gobernado por Marte, pero también por Plutón, esto hace que sea impulsivo y testarudo a la vez. Cuando se enojan carecen de tacto, son temerarios y están dispuestos a acabar con quienes considera sus enemigos.

Salir a tomar la luz del sol le ayudará a relajarse, principalmente, si lo hace cerca de una fuente de agua como una playa, piscina o lago. También es una opción las artes marciales para canalizar su energía.

Acuario

Piensa que es un ser único, por eso no se deja influenciar por opiniones diferentes por lo que actúa con impulso repentino. Para calmar sus arranques de ira debe procurar meditar o viajar, lo importante es que se aísle para calmar sus impulsos. Al ser un amante de los animales, otra opción es tener una mascota.