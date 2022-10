Los signos más fríos no es igual a que sean malos, pero si son más reservados en sus cosas ante los demás y su propia pareja.

Más frío que un congelador, así hay signos zodiacales que no expresan ni la más mínima de las emociones, pero eso no siempre quiere decir que sean malas personas ni mucho menos, pero sí pueden ser catalogados por insensibles.

Así que si tu pareja no es cariñoso como tú deseas échale un vistazo a su signo zodiacal, posiblemente esté en esta lista y también tengas una respuesta. Pero si es todo lo contrario, antes de comenzar una relación checa sí esa persona es lo que realmente buscas, sobre todo en lo efectivo.

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo son expertas en esconder lo que siente, nunca se está seguro en qué están pensando. Además, se le agrega que su falta de atención o despiste hace que no capten las señales que les envían quienes están interesados en ellos.

Suelen dar la impresión de que son de hierro y que su frialdad es a propósito, pero lo cierto es que es espontánea.

Virgo

En el plano afectivo los virgos se concentran tanto en todo lo que pasa en sus cabezas que no tienen en cuenta a la otra persona. Su objetividad suele jugarle en contra ya que anteponen la razón a cualquier sentimiento.

Además, es un signo que pierde el interés rápidamente y esto provoca que su corazón se vuelva tan frío como un témpano de hielo. Otro punto en contra es que, al querer parecer inteligentes, suelen ser catalogados como insensibles.

Capricornio

Si tienes una relación con un capricorniano no esperes tener muchos gestos de cariño como besos, abrazos o caricias. Los nacidos bajo este signo no creen en pasiones, ni se dejan llevar por la intensidad. Son personas prácticas que cuidan y valoran a su pareja, pero la sensibilidad y el romanticismo no es su fuerte.

Este signo tampoco se deja llevar por las emociones, sean de alegría o de tristezas, de ahí a que su fama de signo frío del zodiaco ha ido en aumento.

Acuario

Los acuarianos también pertenecen a ese grupo que está muy lejos de las excesivas demostraciones de afecto. Les gusta controlar sus emociones, se le agrega que tienen poca empatía y comprensión por lo que no es buena idea buscar el apoyo en un acuariano cuando se pasa por un mal momento.

Los nacidos bajo este signo consideran que ayudar a otro a resolver un problema es "desperdiciar su capacidad intelectual".

Cáncer

Un signo que sorprende encontrar en la lista es Cáncer pues, aunque se han catalogado como sensibles, lo cierto es que detrás de esa percepción de amables y cariñosos pueden ser rencorosos, radicales, fríos y vengativos, sobre todo si les han proferido alguna ofensa.