Ser tierno es una línea muy delgada entre ser respetuoso y hasta caballeroso, pero realmente la ternura es un sentimiento que se expresa con afecto, no solo por el tono de voz que pueda tener la persona, por eso te contamos ¿cuáles son los signos del zodiaco más tiernos?

La ternura no solo radica en serlo con tu pareja, sino con el resto del mundo, pero es claro que cuando compartes tu vida con alguien más, la ternura sale a flote, así que te contamos quienes son esos signos que no pueden dejarte ni un solo instante de abrazos y palabras bonitas, si no que sus acciones también dicen mucho.

De acuerdo a los expertos el zodiaco tiene cinco signos con dicha característica, pero recuerda, no es que los otros no lo tengan, simplemente estos son posiblemente más expresivos y afines, se trata de Piscis, Tauro, Leo, Libra y Sagitario.

Piscis

Las personas que nacieron bajo el signo del zodíaco de Piscis no son fáciles de conquistar, pero una vez que te has ganado tu corazón podrás contar con un amor a prueba de todo y lleno de detalles.

Son sumamente especiales con las personas que aman y uno de los ejemplos más notables de lo que es el amor verdadero en el horóscopo.

La Luna en Piscis busca reconciliarnos con nosotros mismos mediante la ausencia absoluta de rencor hacia el otro.

Tauro

La importancia de conocer los signos del zodiaco más cariñosos es porque tendrás la oportunidad de elegir personas que te demuestren sus buenos sentimientos incondicionalmente. Tauro es un experto. Quienes nacieron bajo este signo son sencillamente llamados los devotos del amor.

Son pacíficos y muy comprometidos a hacer felices a sus parejas. A pesar de que son muy sinceras se preocupan en nunca lastimar a los demás.

Leo

Leo es otro que da cariño a manos llenas y generalmente se siente orgulloso de la persona que eligen como pareja. Por ello son muy atentos y tiernos en todo momento.

Libra

Libra entra en la lista de los signos del amor más cariñosos porque cuentan con una gran creatividad y cuando llevan esta cualidad a su relación de pareja no dejan de sorprender al amor de su vida con sus detalles. Son sencillamente románticos a todo dar.

Sagitario

El año finaliza con los nacidos bajo Sagitario. Estas personas parecen venir con un manual de cómo ser especiales para saber enamorar a una persona. Son muy afectuosos y se esmeran en hacer sentir única y especial a la persona que aman.