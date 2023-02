El Corona Capital Guadalajara 2023 ya tiene el line up confirmado. En Bolavip te contamos cómo comprar los boletos y quiénes son los cantantes confirmados.

Está confirmado que el Corona Capital Guadalajara tendrá una nueva edición en este 2023. El evento tendrá lugar el próximo 20 y 21 de mayo en el Valle VFG, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La idea de la organización es que las primeras bandas se suban al escenario cerca de las 3PM y el último concierto termine a la 1AM.

El line up fue anunciado en las redes sociales, generando una gran expectativa en el público. Algunos de los artistas que serán parte del Corona Capital Guadalajara 2023 son Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, Interpol, Pixies y Foals.

En la anterior edición, que se llevó a cabo en el 2022, también estuvieron importantes artistas nacionales e internacionales como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, The Hives, Metronomy y Tove Lo. En aquella oportunidad se acercaron más de 60.000 entre los dos días.

+Corona Capital Guadalajara 2023: dónde comprar los boletos

La venta de boletos comenzará el próximo 15 de febrero a las 14:00 hrs, a través del sistema Ticketmaster, web a la que puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.

+Imagine Dragons - Bones

+El lineup del evento

Sábado 20 : Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, Bastille, Bloc Party, Boombox, Helado Negro, Hermanos Gutiérrez, Joe P, Last Dinosaurs, Lewis OfMan, M83, Melody Secho Chamber, My Morning Jacket, Róisín Murphy, Sugar Ray, Totally Enormous Extinct Dinosaurs.