Este 8 de marzo se conmemora como cada año el Día Internacional de la Mujer, por lo que muchos se preguntan si existe un día dedicado al género masculino, aunque poco conocido, sí existe el Día del Hombre, que busca promover la salud y bienestar de hombres y niños, celebrar las aportaciones positivas que brindan a la sociedad, familia, comunidad y medio ambiente.

El Día del Hombre no busca desacreditar o competir con la lucha del género femenino por la equidad y el respeto, sino que es una fecha que busca la reflexión sobre las nuevas masculinidades en las cuales el machismo y la violencia no existen.

El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre por iniciativa del Comité Internacional del Hombre, iniciada en Trinidad y Tobago en 1999. Aunque en algunos países el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo coincidiendo con el Día del Padre.

El Día Internacional del Hombre busca promover una imagen más positiva del hombre en la sociedad, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad. También tiene el objetivo de promover la cultura de la salud, la prevención entre los varones y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los hombres.

"Me di cuenta de que no había ningún día para los hombres… Algunos dicen que ya existe el Día del Padre pero, ¿qué pasa con los niños, adolescentes y hombres que no son padres?", se preguntó el Dr. Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España, fundador del Día del Hombre, quien escogió el 19 de noviembre, día del cumpleaños de su padre, por considerarlo un modelo de hombre a seguir.