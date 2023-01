La serie "The Last of Us" hará su estreno en enero 2023 y está basada en un juego de Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment muy conocido. ¿Cuándo es el estreno y dónde se podrá ver esta serie?

¿Cuándo es el estreno de The Last of Us y dónde se puede ver la serie?

La serie The Last of Us, basada en un videojuego muy popular en los últimos tiempos, tendrá su estreno en los próximos días de enero 2023. Todos los capítulos se podrán ver en la plataforma HBO Max a partir del domingo 15 de enero de 2023.

Algo que ilusiono a todos los fans del videojuego homónimo fue el tráiler oficial y todos los adelantos que se fueron publicando en el último tiempo. Además, fue confirmado que más del 50% de la serie estará basada en el juego, por lo que la historia base será trasladada a la pantalla chica.

Los protagonistas serán representados como Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes ya aparecieron en los adelantos y entusiasman mucho a todos con sus actuaciones. Tanto los escenarios como las escenas más icónicas reflejan de forma ideal la ambientación del videojuego.

Neil Druckmann es el copresidente Naughty Dog y el creador del juego que volvió locos a los internautas. El público esperaba que fuera partícipe del armado de la serie para lograr una recreación más exacta, y no decepcionó, ya que será el director del live action.

¿Cuándo se estrena la serie The Last of Us y en qué plataforma verla ONLINE?

La serie The Last of Us se estrenará desde el domingo 15 de enero 2023 y se podrá seguir ONLINE por la plataforma conocida como HBO Max.

¿De qué trata la serie The Last of Us, basada en el videojuego?

La serie The Last of Us es una serie con la misma historia que el juego homónimo. De hecho, la historia está representada en un 60% por la trama del videojuego popularmente conocido.