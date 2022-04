BTS confirmó a sus fans el nombre y fecha de su nuevo álbum a través de sus redes sociales. Big Hit, la productora del grupo, informó que muy pronto se podrá escuchar su nuevo trabajo discográfico.

En la cuenta de Instagram, la representante de BTS aseguró: “El 10 de junio de 2022, BTS llegará con un nuevo disco. Se anunciarán más detalles sobre el nuevo disco próximamente. Pedimos mucho apoyo e interés de los fans, gracias".

El texto tiene dos imágenes en negro que informan la fecha de presentación, el nombre de la banda y del disco, al que llaman "We Are Bulletproof". A pesar de que no hay mayores novedades del nuevo proyecto, muchos calculan que no será tan “nuevo”.

El famoso medio Surcoreano K-Media confirmó la noticia, donde aseguraron que BTS volverá a Estados Unidos en el mes de mayo. Según la compañía, el grupo estará en el país para ser parte de la gala de los Billboard Music Awards 2022, los cuales se llevarán a cabo el domingo 15 de mayo en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en la Ciudad de Las Vegas.

¿Cuántos premios recibió BTS hasta el momento?

BTS recibió 7 nominaciones gracias a los logros de sus canciones “Butter”, “Permission to dance” y “My Universe” en los Charts de Billboard.

¿En qué categorías está nominado BTS en los Billboard Music Awards?

La banda está nominada a las categorías de los Billboard Music Awards: Mejor dúo o grupo, Mejor canción Rock con “My Universe” Ft. Coldplay, Mejor artista global, de Billboard (excluyendo EE.UU.), Mejor canción global de Billboard (excluyendo EE.UU.) con “Butter”, Artista con mayor número de ventas, y Canción con mejores ventas con “Butter” y “Permission to dance”.