Revelan cuándo sería la fecha de la gran final de Exatlón All Star 2023 y que reality lo reemplazará en Tv Azteca.

¿Cuándo es la Final de Exatlón All Star 2023?

El reality de campeones está arrancando su fase final, solo quedan 10 nueve atletas en la competencia y pronto iniciará la fusión del juego, así que en tan solo unas semanas conoceremos al nuevo campeón del reality. Descubre cuándo será la Final de Exatlón All Star 2023.

Tras la salida de Liliana, el equipo de los azules se ha debilitado, ya que el ánimo de Andrés podría afectar en puntos a sus compañeros; mientras que los rojos no quieren perder más integrantes, pero no todos podrán llegar a la gran final de Exatlón All Star 2023.

¿Cuándo acaba Exatlón All Star 2023 en Tv Azteca?

En Tv Azteca están por iniciar nueva temporadas dos de los realities más famosos de la televisora lo que habría cambiado la final de Exatlón que primero se había filtrado sería el 30 de abril.

Survivor México se estrenará el lunes 22 de mayo y MasterChef Celebrity 2023 comenzará el próximo domingo 14 de mayo, así que diversos sitios de spoilers consideran que la Gran Final de Exatlón All Star sería el próximo domingo 21 de mayo.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.