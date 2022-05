Si no quieres enfrentarte a las tumultuosas salas de cine para disfrutar de la nueva entrega de Marvel, te contamos cuándo estará disponible Doctor Strange 2 en Disney+

Porque cada detalle es una pista más de lo que se viene en el UCM, seguro que quieres ver una y otra vez la película que por fin consolida el multiverso en las películas de Marvel. Y te estarás preguntando cuándo estará disponible Doctor Strange 2 en Disney+, sigue leyendo porque te diremos cuándo podrás ver Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en streaming.

Estamos a tan solo unas horas de la llegada de la secuela de la película del hechicero supremo y la emoción de todos los fanáticos de Marvel comienza a sentirse. Y es que Doctor Strange in the Multiverse Madness promete convertirse en una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en cines?

El 4 de mayo será el preestreno de la película en México y estará disponible en la mayor parte de las salas del país desde este 5 de mayo, por lo que será a partir de esta semana cuando todos los fanáticos podrán acudir a verla; aunque, tomando en cuenta que la venta de boletos inició hace algunas semanas, es muy probable que encontrar entradas para esta cinta, por lo menos el primer fin de semana, será muy complicado.

Por esta razón, muchos buscarán la opción de evitar las multitudes y esperar el estreno de esta cinta en streaming, que en este caso sería Disney+.

Fecha de estreno de Doctor Strange 2 en Disney+

Desde que la plataforma de Disney decicidió terminar con la temática de Disney+ Premier Access, los usuarios comenzaron a preguntarse cuánto tiempo tomarían en llegar los estrenos de cine al streaming. Para esto, la productora estableció un periodo estándar que muy probablemente se aplicará con Doctor Strange in the Multiverse Madness.

Disney estableció como periodo exclusivo en cines para sus cintas un espacio de 45 días y todo parece indicar que la secuela del mago supremo continuará apegándose a esta ventana. Esto quiere decir que, aunque la compañía no ha confirmado una fecha de estreno de Doctor Strange 2 en Disney+, este ocurra al rededor del 20 de junio.