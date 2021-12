'Spider-Man: No Way Home' continúa en las salas de cine, pero muchos ya se están preguntando cuándo llegará a streaming en Disney+ o Netflix, esto es lo que sabemos:

¿Cuándo estará disponible 'Spider-Man: No Way Home' en Disney+ o Netflix?

La nueva película de Spider-Man se ha convertido en un éxito en taquilla, convirtiéndose en el tercer mejor estreno de todos los tiempos, ya que logró una reunión icónica de héroes y villanos. Por ello muchos seguidores se están preguntando cuándo estará disponible 'Spider-Man: No Way Home' en plataformas streaming en Latinoamérica, como Disney+ (Disney plus)o Netflix, aquí te dejamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Definitivamente 'Spider-Man: No Way Home' ha causado gran sensación entre los fans de Marvel desde antes de su estreno, recordemos como los sitios web de Cinepolis y Cinemex colapsaron el día de la preventa de los boletos. La nostalgia es una de las principales claves de su popularidad, ya que reúne a Tom Holland con los anteriores Spider-man de las sagas previas, Tobey McGuire y Andrew Garfield.

El éxito ha sido tal, que ya se han confirmado los planes de Marvel para impulsar una nominación a la mejor película a los premios Oscar del 2022. Si ya la viste seguramente deseas volver a verla desde tu casa o dispositivo; mientras que los que aún no la han visto, están ansiosos porque llegue a las plataformas streaming. ¿Cuándo sucederá esto?

¿Cuándo estará disponible 'Spider-Man: No Way Home' en Disney+ o Netflix?

Si has llegado hasta este punto, es porque seguramente deseas saber cuándo llegará 'Spider-Man: No Way Home' a Disney+ (Disney plus) u otros servicios de streaming como Netflix en Latinoamérica. Las recientes películas de Marvel tardan dos meses en promedio en estar disponibles en las plataformas de streaming, tal es el caso de Eternals, que pasará a formar parte del catálogo de películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) disponibles en Disney+ a partir del próximo 12 de enero de 2022.

Sin embargo, 'Spider-Man: No Way Home' de Marvel Studios también es coproducida por Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing, lo que la pone en una situación diferente, por lo la espera para conseguir ‘Spider-Man No Way Home’ en Disney+ será probablemente más larga. Ya que Sony tiene un acuerdo con Netflix para 2022 como su primera ventana de televisión de pago, mientras que Disney Plus es la segunda.

Las películas de Sony estrenadas entre 2022 y 2027 se verán primero en Netflix tras su paso por los cines, la plataforma de streaming dispondrá de las películas de Sony durante lo que se conoce como la ventana de pago 1, un periodo de 18 meses y después llegarán a Disney+, gracias a un acuerdo que Sony y Disney hicieron en abril.

Pero ‘Spider-Man: No Way Home’ no se ha mencionado dentro de este acuerdo, ya que fue estrenada en 2021, lo que se sabe hasta ahora es que la película podría lanzarse en el servicio de transmisión de TV (Starz) exclusivamente a principios del próximo año, tres meses después de su lanzamiento en cines, eventualmente llegaría a Disney+, pero aún no se anuncia la fecha oficial.