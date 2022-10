Si bien falta mucho tiempo por delante, justamente son cuestiones de años los que llevan organizar unos Juegos Olímpicos. Al tratarse de la necesidad de contar con muchas sedes para las múltiples disciplinas que ofrece, se conoció de forma reciente que México hizo oficial su postulación para albergar las olimpiadas de 2036.

Todo surgió en los últimos días, cuando el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se refirió a las credenciales que actualmente ostenta el país para cumplir con los requisitos. "¿por qué no vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos, yo no veo una objeción por ese lado, no veo un problema de endeudamiento porque lo que va aportar el gobierno de México es el 10 por ciento”, manifestó dejando en claro la postura de los mandatarios al respecto.

Quien también dijo presente fue María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que apoyó sus dichos manifestando que “El Comité Olímpico Mexicano se siente orgulloso de que a seis meses de estar celebrando sus cien años del movimiento olímpico estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de unos Juegos Olímpicos en el 2036 y es demuestra que México está por un camino correcto”.

¿Cuándo fue la última vez que México fue sede de los Juegos Olímpicos?

México ya estuvo a cargo de los Juegos Olímpicos 1968, el cual significó la primera de las dos veces para los países latinoamericanos, siendo completado con lo ejercido en Río 2016. Todo fue acontecido en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre con un total de 5516 atletas (4735 hombres y 781 mujeres) de 112 países a competir en 172 eventos de 20 deportes en total.

Entre otros hechos históricos de dicha Olimpiada, uno de ellos tiene que ver con la cancelación de participación a Sudáfrica por segunda vez consecutiva, ya que en ese entonces convivían las políticas segregacionistas del apartheid. La medida determinada por el Comité Olímpico Internacional tuvo la protesta de muchas naciones, a tal punto que se llegó al punto de especular con un posible boicot.

¿Qué falta para que México sea candidato oficial a organizar los Juegos Olímpicos 2036?

Según lo que manifiesta el sitio Marca Claro (Olímpicos), México debe presentar un Comité de Promoción de la candidatura, el cual se dará a conocer el próximo 30 de noviembre. Además, tiene que acreditar que el Comité Olímpico Mexicano puede financiar el 30% de la justa así como el 10% por parte del Gobierno del país. Por último, debe acreditar que cuenta con la infraestructura suficiente, construida o solo por remodelar, para que el gasto en su renovación sea menor. En caso de perder su lugar para ser elegido como sede, puede aspirar a la edición de 2040.