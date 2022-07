Tal como lo prometieron en el sorpresivo anuncio de la separación momentánea de BTS, la banda más famosa del mundo no parará de darle contenido nuevo a las Armys. Y esto se confirmó con el anuncio de la llegada de BTS a Disney Plus con más de un programa especial. Sigue leyendo porque te diremos todo lo que se sabe de esto.

Desde hace dos años, BTS se ha convertido en la banda más rentable del mundo, ha participado y han estado nominados en los Grammy, acudieron a los Oscar, hicieron una campaña con la Unicef y dieron un discurso ante la ONU. Ya demás de todo esto, su fandom es tan poderoso que ya se les considera uno de los grupos más importantes de la industria musical.

Sin embargo, luego de 9 años de trabajo tras su debut, los integrantes de esta famosa agrupación decidieron tomar un descanso y separarse momentáneamente. Lo que generó muchas reacciones entre los fanáticos.

Por suerte, para las Army, los integrantes de la banda aclararon que este tiempo no es una separación definitiva y tan solo se tomarían un espacio para poder realizar actividades individuales que formaban parte de las metas de cada uno. Además, Big Hit Music, la empresa que los representa, aclaró que la banda tiene nueva música lista y algunas colaboraciones con las que seguirán sorprendiendo al público durante este periodo.

Declaración que corroboraron al anunciar que muy pronto varios programas de BTS se unirían al catálogo de Disney Plus.

¿Cuántos programas tendrá BTS en Disney Plus?

De acuerdo a la información que ha compartido CNN, son cinco los programas que BTS tendrá en Disney Plus. Hasta ahora se sabe que uno de ellos será un concierto grabado en Los Ángeles y que se podrá ver de forma exclusiva en la plataforma.

Otro de los programas será “BTS Monuments: Beyond The Star”, un documental con imágenes especiales y entrevistas exclusivas que mostrarán cómo ha crecido la banda, cuál fue su trayectoria y cuáles fueron sus retos y desafíos para llegar a la cima.

El tercero de los programas no tendrá a toda la banda pero seguro será uno de los favoritos, pues mostrará las vacaciones de Kim Tae-hyung, mejor conocido como V, junto con otras celebridades coreanas como Seo-jun Park, Woo-shik Choi, Hyung-sik Park y Peakboy.

¿Cuándo llegará BTS a Disney Plus?

Aunque no se han dado fechas exactas para la llegada de BTS a Disney Plus, se sabe que “BTS Monuments: Beyond The Star” llegará a la plataforma en el 2023. Pero se espera que otros proyectos puedan llegar antes a la plataforma.