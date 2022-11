Este día los fans de la acción están de fiesta ya que se estrenó el trailer de la cuarta entrega de la saga de John Wick, por lo que los seguidores de este personaje se encuentran ansiosos por saber cuándo sale John Wick 4, por lo que toda la información acerca de su fecha de estreno, reparto y todo sobre el regreso de "Baba Yaga" es su principal preocupación este día.

¿Y quién podría culparlos? Desde su llegada a las salas de cine en 2014 la historia de este personaje ha cautivado la imaginación de los seguidores del cine de acción ya que la cinta ha logrado elevar a un nuevo nivel a las películas de acción con las arriesgadas acrobacias y peleas que aparecen en las 3 entregas de la franquicia, sumadas al carisma de su protagonista, Keanu Reeves. Y con la llegada del primer trailer de la cuarta entrega, todo mundo quiere saber cuándo podrán ver a su ídolo de nuevo en acción.

El 24 de marzo de 2023 es la fecha programada para el estreno de la cuarta película de esta saga, que ha tenido que enfrentarse a los inconvenientes por la pandemia ya que originalmente se esperaba que eesta película llegara a las salas de cine el 21 de mayo del 2021, fecha que tuvo que ser desplazada por el coronavirus. Más adelante el estreno de la película se reprogramó para el 27 de mayo de 2022, pero nuevamente se tuvo que cambiar.

La historia del protector de perros más temible de todos contará esta vez con el regreso de Keanu Reeves interpretando al protagonista, al lado de Lawrence Fishburne que repetirá su papel como el rey del Bowery; otro actor que regresará para retomar su papel es Lance Reddick, quien volverá a interpretar a Charon, y si bien no se ha hecho oficial su regreso, es casi un hecho que Ian McShane repetirá como Winston. Los nuevos fichajes de la saga son:

Chad Stahelski repite nuevamente como director y guionista por cuarta ocasión, ya que fue de su mente de donde salieron el personaje y la historia. Un dato no muy conocido de Stahelski es que en sus inicios fue doble de riesgo, y fue el encargado reemplazar a Brandon Lee después del fatal accidente que le costó la vida en el set de El Cuervo, cinta de 1994. Sobre esta saga de películas, el director opinó para la prensa internacional en agosto de 2021:

"Me encanta la mitología. Me encanta un buen mito. Realmente no creo, al menos para las películas de John Wick’, en una estructura de tres actos. Creo en contar historias y dejarlas fluir. Ya sabes, nos hemos tomado el tiempo que necesitábamos para contar la historia. Mientras no nos quedemos dormidos viendo la película, seguimos la narración".