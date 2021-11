Desde que pasa Halloween y termina la época de Día de Muertos, el mood navideño comienza a sentirse en el aire. Las decoraciones de temporada comienzan a aparecer en los centros comerciales, tiendas de autoservicio, sitios web, mercados y más. Así que si estás pensando comprar desde ahora tus adornos, aquí te decimos cuándo debes poner el árbol de Navidad.

La Navidad está cada vez más cerca, así que es momento de ir haciendo la lista de las clásicas películas navideñas como "Mi Pobre Angelito", la playlist con villancicos y el disco "Navidades" de Luis Miguel.

Aunque falta más de un mes para celebrar la Navidad, muchos entusiastas ya han comenzado a sacar sus series de luces y las coloridas esferas para el arbolito. Aunque nadie te impide comenzar a adornar tu casa y alistar tu ugly sweater, existe una fecha ideal para poner la decoración.

¿Qué fecha se debe colocar y adornar el árbol de Navidad?

Si quieres decir adiós a los adornos que quedan de Halloween e iniciar la decoración navideña, al estilo de Mariah Carey rompiendo calabazas y cantando “All I Want For Christmas Is You”, puedes comenzar desde hoy, pero la fecha correcta para colocar y adornar el árbol navideño es el primero de diciembre, cuatro domingos antes de Navidad, que es cuando comienza en periodo de “adviento” (primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo).

Pero debes considerar que si colocarás en casa un árbol natural, lo recomendable es ponerlo hasta el 16 de diciembre para que no se seque y se mantenga fresco hasta Navidad, además así coincidirá con la segunda parte del adviento. Aunque de acuerdo a la tradición italiana, el pino navideño se debe colocar y adornar el Día de la Inmaculada Concepción, es decir el 8 de diciembre. Misma costumbre se sigue en Argentina y otros sitios en Sudamérica.