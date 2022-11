Este día Netflix dio a conocer toda la cartelera que estrenará durante el mes de diciembre, el último mes del 2022 estará lleno de estrenos además de muchas películas navideñas y entre ellas está la tercera temporada de la exitosa serie de Lily Collins, “Emily in París”.

Durante la segunda temporada todos quedamos enamorados de Alfie, el nuevo amor de Emily, luego de que las cosas no se dieron con Gabriel, debido a que tiene novia y es su amiga, ahora Alfie es quien acapara el corazón de la protagonista, pero tendrá que ver que deberá hacer, si permanecer en París o en Londres y por lo que creemos esto no pasará, ya que ya no tendría chiste el nombre de la serie, la cual se comenzó a rodar en junio pasado.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

Tradicionalmente, 'Emily en París' ha estrenado sus temporadas en el último trimestre del año. Vimos la temporada 1 en octubre de 2020, la 2 en diciembre de 2021 y esta vez no será la excepción y tranquilos, que habrá una cuarta.

“Emily in París” continuará con nueva historias, pero si tenemos grandes dudas de qué pasará con el guapo Alfie, para descubrirlo tendrás que esperar hasta el 21 de diciembre, que será la fecha cuando la plataforma de streaming estrene la serie.