Five Nights at Freddy 's tendrá su propia película. Aquí te revelamos la fecha de estreno en México.

Cuándo se estrena Five Nights at Freddy’s en México

Five Nights at Freddy’s, uno de los videojuegos de terror más populares en el último tiempo, tendrá su propia película, la cual se podrá ver en los cines de México. La misma también estará disponible en la reconocida plataforma de streaming Peacock.

“Tal y como prometí: fans de Five Nights at Freddy’s, preguntan y nosotros respondemos. La película llega este Halloween", fue lo que publicó en su cuenta de Twitter Jason Blum, director de la productora especializada en cine de terror llamada Blumhouse Studio. Desde ese momento, el nombre de la cinta se volvió tendencia en México y el resto de los países.

Aún no se estrenó un avance oficial de Five Nights at Freddy’s. Sin embargo, es un hecho que estará dirigida por Emma Tammi. Los protagonistas son Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Kat Conner Sterling, Joseph Poliquin, Piper Rubio, Christian Stokes, Lucas Grant, Ryan Reinike y Grant Feely.

+¿Cuándo se estrena Five Nights at Freddy’s en México?

Está confirmado que Five Nights at Freddy’s, una de las películas de terror más esperadas del 2023, estará disponible desde el 27 de octubre en México.

+Así se ve el juego de terror "Five Nights at Freddy’s"

+¿Qué pasará en la película?

Five Nights at Freddy’s adaptará la historia del primer videojuego, en la que un vigilante de seguridad de una pizzería tiene que lidiar con un grupo de animatrónicos asesinos.