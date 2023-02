Está confirmada la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de House of the Dragon 2. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon 2 en México?

La primera temporada de House of the Dragon logró captar la atención de casi 30 millones de espectadores en el mundo. Es por ese motivo que desde hace algunos meses HBO Max viene trabajando en la segunda entrega, la cual ya tiene fecha de estreno en la reconocida plataforma de streaming.

Cabe señalar que al momento HBO Max y la productora brindaron pocos detalles de la serie. Sin embargo, está confirmado que serán 10 capítulos y se estrenará uno por semana, al igual que sucedió en la primera temporada.

En las útlimas horas anunciaron que la segunda temporada de House of the Dragon llegará a HBO Max en el verano del 2024. Aún no precisaron el día.

La historia, que es una precuela de la exitosa serie Game of Thrones, continuará luego de quede confirmado que comenzó la Danza de los dragones.

+¿Cómo es el reparto de la serie?

El reparto anunciado de manera oficial es el siguiente: Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emily Carey (Alicent Hightower joven) y Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen joven).

