Está confirmado que en este 2023 se estrenará en los cines "Poor Things", la película con clasificación R donde participará Emma Stone junto a Willem Dafoe y Mark Ruffalo. Esta será una adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray que fue publicada en 1992.

La sinopsis de esta entrega describe lo siguiente: "Victoria Blessington pierde la vida tratando de escapar de su marido abusivo. Una operación la trae de vuelta, pero cambiada: en lugar de su cerebro, a la mujer se le trasplanta el del bebé que llevaba". Y añade: "La nueva Victoria, que toma el nombre de Belle, con la edad mental de un recién nacido, conoce a un hombre llamado McCandless, se casa con él, pero lo pone a dormir y también huye de él, enfrentándose a nuevas y asombrosas aventuras". Esta trama hizo que las propia productora la califique como un filme para mayores de edad.

La película está dirigida por Yorgos Lanthimos, quien estuvo al mando de "The Killing of a Sacred Deer" y "The Favourite" en los últimos años. Además de Stone, Dafoe y Ruffalo, el elenco lo completan Margaret Qualley, y Christopher Abbott.

+¿Cuándo se estrena Poor Things en los cines?

Hasta el momento sólo se sabe que la película se estrenará en diciembre de este 2023. Aún no hay un día confirmado.