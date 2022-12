Está confirmado que la versión extendida de Spider-Man: No Way Home llegará a HBO Max. Aquí te confirmamos la fecha de estreno en la plataforma.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home versión extendida en HBO Max?

Spider-Man: No Way Home fue una de las películas más taquilleras en el 2021. La película dirigida por Jon Watts fue bien recibida en todo el mundo y se convirtió en la sexta película con mayor recaudación de todos los tiempos. Es por ese motivo que en septiembre de este año llegó la versión extendida a los cines y se confirmó que HBO Max la subirá a su plataforma.

La sinopsis de la película protagonizada por Tom Holland describe lo siguiente: "Nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe". Y añade: "Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.

La película cuenta en total con una duración de 2 horas con 28 minutos. Se ubica en la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) luego de "Spider-Man: Far From Home". La siguiente es "Doctor Strange in the multiverse of madness", personaje que también es protagonista en la entrega del superhéroe arácnido.

+¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home versión extendida en HBO Max?

Está confirmado que la versión extendida de Spider-Man: No Way Home llegará a la plataforma entre Navidad y Año Nuevo de este 2022. Aún no hay una fecha concreta.

+Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios