The Last of Us tiene fecha de estreno para el séptimo capítulo en HBO Max. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de The Last Of Us en México?

The Last Of Us, exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, tiene fecha confirmada para el estreno del séptimo capítulo. A lo largo de esta nota te revelamos cuándo podrás ver en la plataforma de streaming cómo siguen las aventuras de Joel y Ellie.

En el próximo capítulo comenzaremos a ver el final del recorrido de los protagonistas, quienes están buscando la cura contra los infectados. Cabe destacar que la serie, que fue escrita y producida por Caig Mazin y Neil Druckmann, cuenta sólo con nueve episodios.

+¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de The Last Of Us?

Está confirmado que el séptimo capítulo de The Last Of Us se estrenará el próximo sábado 26 de febrero.

+Horario del lanzamiento según el país

México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela y Bolivia : 22:00 horas.

: 22:00 horas. Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 23:00 horas.

: 23:00 horas. España: 03:00 horas (lunes 27 de febreo).

+The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max