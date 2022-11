La película Black Panther: Wakanda Forever ha causado furor en México desde que se lanzó el trailer y ahora, sigue siendo tendencia debido a que además del talento mexicano que estará en la cinta, como Tenoch Huerta y Mabel Cadena, la película tendrá a talento mexicano formando parte de su banda sonora. Afortunadamente para los fans ya se sabe cuándo se estrena el soundtrack de Black Panter 2, como le llaman muchos a la cinta, y también ya se conoce qué mexicanos participan en este álbum.

No es para menos el hecho de que el estreno de la película cause furor ya que la sombra de la incertidumbre se posó sobre esta producción cuando se dio a concoer el terrible fallecimiento del actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020 luchando contra el cáncer. Sin embargo Ryan Coogler, el director de la primera parte no se rindió y sacó adelante una secuela que tiene a todo mundo esperando su estreno, y también el estreno de su banda sonora.

¿Cuándo se estrena el soundtrack de Black Panther 2?

El soundtrack de Black Panther 2 está programado para estrenarse el próximo viernes 4 de noviembre, de acuerdo con el aviso que Marvel Latinoamérica subió a su cuenta de Instagram, por lo que es muy probable que en las primeras horas de este día se puedan escuchar las canciones que compondrán el soundtrack de la cinta en donde además de incluir la banda sonora que acompañará a la historia, también vendrán canciones que se inspiraron en la misma.

Cabe recordar que el soundtrack de la primera película fue un auténtico éxito ya que en él venían canciones de artistas afrodescendientes como Kendrick Lamar, Khalid, Jorja Smith y The Weeknd; el disco fue un hit en ventas y puso de manifiesto que el talento afrodescendiente manda en la escena de la música mundial, ya que consiguió un éxito arrasador al debutar en el primer puesto en el Billboard 200 en los Estados Unidos, y permaneció en el lugar de honor por segunda semana consecutiva. Pero para la secuela de Black Panther: Wakanda Forever, el talento afrodescendiente se reunirá con el talento mexicano.

¿Qué mexicanos participan en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever?

Los mexicanos que participan en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever son Vivir Quintana, quien se ha vuelto un símbolo del movimiento feminista gracias a su canción Canción sin miedo, y que en esta ocasión interpretará el tema Árboles bajo el mar junto a la también activista y rapera Mare Advertencia Lirika; otro mexicano que llega a este soundtrack es el rapero Alemán, quien junto al rapaero nigeriano Rema interpretará la canción Pantera.

Pero sin duda la gran sorpresa será la participación de ADN Maya Colectivo con el tema musical Laayli’ Kuxa’ano’one, ya que estos artistas interpretan el rap en la lengua maya y Pat Boy, uno de sus elementos más conocidos ha cobrado gran popularidad en años recientes al aparecer en diferentes medios de comunicación promoviendo su lengua para buscar que esta no se pierda con el pasar del tiempo.

Además de los anteriores artistas también participarán Blue Rojo con el tema Inframundo, Calle X Vida con el tema No digas mi nombre, Foudeqush con la canción Con la brisa y la destacada rapera Snow The Product con el tema La vida, con el que corona un 2022 sin igual en su carrera ya que estuvo presente en el Festival Ceremonia de inicios de año y además, acaba de lanzar su nuevo disco To Anywhere con el que sigue cosechando éxitos.

Este será el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever