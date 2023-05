La película "Vida de perra" (Strays) se convirtió en una de las producciones más esperadas en México durante este 2023. La misma será una película de comedia producida por Picture Star y Lord Miller. La distribuidora de la cinta es Universal Pictures, su director se llama Josh Greenbaum y está escrita por Dan Perrault.

La película cuenta la historia de Reggie, un perro que es abandonado por su dueño y, al darse cuenta lo cruel que era, decide buscar venganza. La comedia es para adultos, ya que abusa de los chistes de doble sentido y usa un vocabulario no apto para niños, como lo fue la cinta Ted.

Greenbaum, el director, fue entrevistado por Collider y respondió lo siguiente al ser consultado por la película: “Tomar el género, darle una vuelta, y hacerlo de manera adulta con clasificación R hizo que fuera realmente emocionante. Al comienzo asumí que iba a ser una especie de parodia y no otra película de perros. Pero rápidamente me di cuenta de que no lo era”.

+Fecha confirmada: cuándo se estrena Hijos de Perra en México 2023

Universal Pictures confirmó que la cinta llegará el próximo 9 de junio a Estados Unidos y para verla en México habrá que esperar unos días más. Se estrenará el 22 del mismo mes.

+Así está conformado el reparto de la película

Will Ferrel es Reggie

es Jamie Foxx es Bug

es Isla Fisher es Maggie

es Will Forte es Doug

+Hijos De Perra (2023) - Avance Oficial Español Latino