La serie basada en el exitoso juego de terror, acción y aventura aclamado por la crítica ya está lista para estrenarse y buscará ser el reemplazo de House of the Dragon. ¿Lo logrará?

¿Cuándo se estrena la serie de The Las of Us en HBO?

Si estás buscando una serie que no te permita ni parpadear, prepárate por que a continuación sabrás cuándo se estrena la serie de The Las of Us en HBO, una de las más esperadas de este 2023 y que busca ocupar el lugar que dejó vacante House of the Dragon. ¿Lo logará?

Y si bien este reto es descomunal ya que la serie precuela de Game of Thrones fue el suceso del año pasado, The Last of Us lo tiene todo para convertirse en el éxito de este año ya que además de contar con Pedro Pascal como protagonista, el videojuego en el que se basa la serie tiene en sí una trama que por sí sola hará que los televidentes se enganchen a esta adapatción basada en el videojuego producido por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013.

En esta fecha se estrena la serie de The Las of Us en HBO

La serie lanzará su primer episodio el 15 de enero de este 2023, por lo que solo queda esperar poco más de una semana para sufrir junto a Joel y Ellie, que será interpretada por Bella Remsey, mientras ambos tratan de sobrevivir a un apocalipsis que amenaza con extinguir a la humanidad. Si bien esta historia luce similar a muchas otras que antes han hablado del fin del mundo, como Guerra Mundial Z o incluso 28 días después, la historia de este juego que será adaptada a la serie destaca por un par de factores.

Primero que nada por el carisma de Joel y Ellie, personajes tan bien escritos en el videojuego que uno termina sintiendo mucho aprecio por ellos, por lo que la versión de HBO debería tener el mismo efecto sobre todo contando con un par de actores como los ya mencionados. Y segundo, por que la amenaza que enfrenta la humanidad está basada en algo real: el hongo Cordyceps, uno que existe en la vida real pero que solo afecta a pequeños insectos y algunas especies de artópodos... por ahora.

¿Por qué se espera que la serie de The Last of Us sea un éxito en HBO?

Por que además de lo cautivadora que es la historia y sobre todo por lo carismáticos que son los personajes, la serie será producida por auténticos pesos pesados de la televisión, como por ejemplo Craig Mazin quien es nada menos que el creador de la serie Chernóbil de HBO, una de las más aclamadas de los últimos tiempos y además, por que el director del videojuego, Neil Druckmann también estará detrás de cámaras asesorando al equipo. Así que aún si no has jugado el videojuego, no te puedes perder The Last of Us.