¿Cuándo se estrenan todas las películas de Spider-Man en Disney Plus?

Prepara las palomitas porque habrá maratón de superhéroes. Las películas de Spider-Man llegan a Disney+ y aquí te diremos a partir de cuándo y qué películas del Hombre Araña podrás disfrutar en la plataforma de streaming que ya contiene a todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Spide-Man es uno de los superhéroes más populares de Marvel, y sus películas, fueron la entrada para toda una generación al mundo de los cómics. Sin embargo, la lucha por los derechos de este héroe entre Disney y Sony había hecho que no pudiéramos disfrutar de las series y películas de Peter Parker junto con las otras producciones del UCM.

Spider-Man: No Way Home fue la película que nos confirmó que, todas las aventuras que hemos visto en pantalla de Peter Parker son de alguna forma canon, esto gracias a la llegada del multiverso al UCM. Y aunque en el cine la unión de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield ya estaba clara, en la realidad del streaming no tanto, pues cada producción aún se encontraba en plataformas diferentes.

Esto debido a que aún hoy en día, los derechos de este superhéroe se encuentran en Sony y es esta productora quien decide en qué plataformas puede alojarse nuestro querido héroe arácnido. Pero tal parece que el deseo de Disney de tener completa la colección de Marvel ha dado resultados porque se ha confirmado que todas las películas de Spider-Man llegarán a Disney+ para integrarse a las otras series y filmes de Marvel.

Películas de Spider-Man en Disney+

Hasta el momento Disney no ha confirmado una fecha de llegada en México de todas las películas de Spider-Man a Disney Plus, aunque en Reino Unido ya se ha marcado para el 17 de junio.

Mientras tanto, diversas fuentes afirman que la trilogía de Tobey Maguire dirigida por Sam Raimi, las dos películas de Andrew Garfield y las primeras dos cintas de Tom Holland como Spider-Man ya están cargadas en el servidor de Disney para el resto del mundo, y que en algunas semanas estarán disponibles.

La gran ausente en esta llegada es Spider-Man: No Way Home, la cual está a punto de ser estrenada en HBO Max este 22 de julio.