La reconocida banda estadounidense Big Time Rush confirmó que se estará presentando en tres ciudades de México durante el 2023 en el marco de la gira ‘Can’t Get Enough’, con la que también visitarán varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. El 18 de agosto se subirán al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 21 al Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco y el 23 al Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León.

El grupo conformado por Logan, Kendall, James y Carlos, que surgió a partir de la exitosa serie homónima de Nickelodeon, visitarán el país luego de varios años. Big Time Rush comenzó a armar esta gira luego de celebrar el décimo aniversario de su hit "Worldwide" en junio del 2020.

En esta presentación estarán cantando por primera vez en México sus últimas canciones: "Honey", "Fall", "Not Giving You Up" y "Call It Like I See It". Además, estarán tocando todos sus éxitos como "Boyfriend", "Windows Down" y "Worldvwide", entre otros.

+Big Time Rush en México: fechas de la gira

18 de agosto - Palacio de los Deportes, CDMX

- Palacio de los Deportes, 21 de agosto - Auditorio Telmex - Guadalajara, Jalisco

- Auditorio Telmex - 23 de agosto - Auditorio Citibanamex - Monterrey, Nuevo León

+Big Time Rush - Can't Get Enough

+Dónde comprar los boletos

La preventa será el 15 de febrero a las 11AM para tarjetahabientes Banamex, a través de la plataforma Ticketmaster. La venta al público general será al día siguiente.