Chase Atlantic, reconocida banda australiana de R&B alternativo, se estará presentando durante este 2023 en México. En el marco de la gira internacional titulada "Cold Nights Tour", estarán arribando al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo 12 de mayo.

El grupo conformado por Mitchel Cave, Clinton Cave y Christian Anthony estará presentando "Beauty in death", álbum de estudio que lanzaron durante el 2022. Algunos de los éxitos que componen el mismo son "Paranoid", "Out of the roof", "Slide" y "Beauty in death".

Además, estarán presentando por primera vez en vivo "For her", el último sencillo que lanzó la banda. “Es el tipo de canción que te permite sentirte realmente a ti mismo, sentirte realmente vivo. Sin embargo, al mismo tiempo, proporciona un escape de la realidad. Incluso si es solo momentáneamente, puedes sentir el efecto de la canción en el cerebro como drogas audibles“, comentaron los integrantes del grupo con respecto a este lanzamiento.

+Chase Atlantic en México 2023: cuándo y dónde comprar los boletos

La preventa Citibanamex para los boletos de Chase Atlantic en México 2023 comenzará el 16 de febrero en la web de Ticketmaster, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. Un día después estarán a la venta al público en general.

+Chase Atlantic - CHXSE