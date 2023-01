Samuel Frederick Smith, mejor conocido como Sam Smith, estará brindando dos shows en México en el marco de su gira titulada ‘Gloria’. Allí presentará su cuarto álbum de estudio que será lanzado el próximo 27 de enero y tendrá el nombre homónimo a su tour.

Está confirmado que el 12 de septiembre llegará al Arena Monterrey luego de su paso por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá. La última fecha que anunció de este tour hasta el momento es en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 14 del mismo mes.

El cantante británico, que cuenta con más de 75.000.000 oyentes mensuales en su cuenta oficial de Spotify, además estará cantando todos sus éxitos en ambas presentaciones. Algunas canciones que no faltarán son "Unholy", "I'm Not The Only One", "Stay With me" y "Too good at goodbyes", entre otras.

+Sam Smith en México 2023: dónde comprar los boletos

La preventa de entradas para comprar los boletos comenzará el 11 de enero en la web oficial del cantante haciendo CLICK AQUÍ. La venta general será el 13 del mismo mes.

