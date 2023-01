Luego de varias presentaciones en Europa y Estados Unidos, The Smile confirmó que estará brindando un concierto por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La banda de rock inglesa conformada por Thom Yorke y Jonny Greenwood, los exintegrantes de Radiohead, tocará el 22 de junio en el país.

La agrupación estará presentando su disco debut titulado "A Light For Attracting Attention". El mismo cuenta con hits como "The Smoke", "We Don´t Know What Tomorrow Brings", "You will Never Work in Television" y "The Same".

El sitio oficial de la banda reveló que la venta general para esta gira comenzará este 3 de febrero. Sin embargo, aún no se reveló dónde se estarán vendiendo los boletos para verlos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

+The Smile en México 2023: detalles de los boletos

Los boletos para ver a The Smile en México 2023 saldrían a la venta el próximo viernes 3 de febrero según anunciaron en sus redes sociales. Aún no se confirmaron más detalles al respecto.

+The Smile - You Will Never Work In Television Again (Live at Montreux Jazz Festival)