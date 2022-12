TWICE, uno de los grupos femeninos de k-pop más reconocidos en el mundo, volverá a México luego del show que brindaron en julio del 2019. En esta oportunidad se presentarán el 24 de septiembre del 2023 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

El grupo integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu estará tocando todos sus éxitos en esta gira. Algunas de las canciones más destacadas son las siguientes: "Talk than Talk", "The feels", "Fancy" y "What is love".

Cabe señalar que su 12avo álbum titulado ‘Our Youth’ será lanzado en marzo del 2023. Es por ese motivo que en su presentación en México, así como el resto de la gira, estarán presentando este material de estudio.

+Dónde comprar los boletos para Twice en México 2023

Está confirmado que los boletos para ver a Twice en México 2023 saldrán a la venta a mediados de enero. Allí brindarán aún más detalles de su gira internacional.

+TWICE - "Talk that Talk"