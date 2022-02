Concierto de The Strokes 2022: ¿Cuándo será el concierto de The Strokes en México?

Julian Casablancas estará de vuelta en la Ciudad de México junto a Nick Valensi, Albert Hammond, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti. Se ha confirmado un nuevo concierto de The Strokes en México y aquí te diremos cuándo es y cómo puedes conseguir boletos.

Los conciertos están regresando después de la pandemia y el calendario de este 2022 estará muy ocupado, porque cada vez son más las bandas y artistas que confirman su regreso a nuestro país.

Entre ellos está la famosa banda intérprete de éxitos como You Only Live Once y Reptilia, que ha confirmado varias presentaciones en nuestro país en distintos puntos. La mejor parte es que no vienen solos porque los acompañan Mac DeMarco y The War On Drugs.

¿Cuándo será el concierto de The Stokes en México?

La última vez que los fanáticos mexicanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de un concierto de esta agrupación fue durante el Corona Capital de 2019, un año antes de que la pandemia aplazara todos los espectáculos del mundo.

Por esta razón, más de uno saltó de alegría cuando la banda de rock originaria de la ciudad de Nueva York fue anunciada en el line-up oficial del festival Tecate Pal Norte a principios de abril. Y poco después se dio a conocer la participación de la banda en el Corona Capital Guadalajara el 21 de mayo.

Pero las buenas noticias no pararon ahí, porque se ha confirmado que la agrupación ha decidido hacer una parada en la capital del país. El concierto de The Strokes en el Foro Sol de la Ciudad de México será el 29 de mayo.

Así que, las fechas de los conciertos de The Strokes en México son:

1 y 2 de abril - Pal Norte, Monterrey

21 de mayo - Corona Capital, Guadalajara

29 de mayo - Foro Sol, Ciudad de México

¿Cómo comprar los boletos para el concierto de The Stokes en México?

Los boletos del Corona Capital en Guadalajara y el Tecate Pal Norte en Monterrey ya están a la venta en Ticketmaster. Mientras que para el concierto de The Stokes en la Ciudad de México los boletos estarán disponibles a partir del 11 de febrero.

Además, los usuarios de Banamex tendrán acceso a la preventa que se realizará el 9 y 10 de febrero.