La entrega de los premios más prestigiosos de la música internacional está a la vuelta de la esquina y para que no te pierdas de este magno evento, aquí lo sabrás cómo y dónde ver la ceremonia.

Los premios Grammy, los máximos reconocimientos de la música internacional ya tienen todo casi listo para su próxima entrega este 2023 y para que no te pierdas de este magno evento en este artículo sabrás cuándo se realizará la premiación, y además cómo y dónde verla en vivo.

Hay que recordar que estos premios considerarán las producciones musicales que fueron lanzades entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y en esta edición la presencia mexicana entre los nominados volverá a ser fuerte ya que entre los nominados están Natalia Lafourcade, así como Los Tigres del Norte y Christan Nodal, por ello nadie querrá perderse esta ceremonia en la que también habrá presentaciones en vivo de varios de los artistas nominados.

¿Cuándo son los Grammy 2023?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Angeles, sitio que verá la realización de la 64.ª entrega de los premios que coronan lo mejor del mundo de la música a nivel mundial. Cabe recordar que en la edición anterior Jon Batiste se coronó como el máximo ganador de la noche con 5 Grammys, por lo que habrá qué ver quién se llevará la mayor cantidad de estatuillas en la próxima ceremonia.

¿Cómo y dónde ver en vivo los premios Grammy 2023?

Los premios Grammy no se transmiten por señal de TV abuerta por lo que para verlos deberás contar con las señales de TNT o HBO Max en las que no solamente se verá la ceremonia sino que también se podrá ver la alfombra roja, para que puedas ver cómo llegan vestidas las celebridades al evento más importante de la música mundial. Por otro lado es un hecho que el programa también será transmitido en las redes sociales así que si no cuentas con los canales ya mencionados, puedes recurrir a estos sitios.

¿A qué hora empiezan y terminan los Grammy 2023?

La entrega de los premios Grammy dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de México y se contempla que termine a las 22:30 horas aunque es muy probable que la ceremonia se alargue lo que siempre ocurre por algún imprevisto; además hay que recordar que gran parte de estas 3 horas y media de duración que tiene el evento se deben en gran medida a los actos musicales, los que siempre se terminan robando la noche cada vez que ocurren.