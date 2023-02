Karol G, una de las artistas del género urbano del momento, lanzará en este 2023 el álbum 'Mañana será bonito'.Es por ese motivo que, luego de publicar los singles "Gatúbela" y "Cairo", confirmó que este jueves 2 de febrero estará disponible en todas las plataformas digitales la canción "X si volvemos" junto a Romeo Santos.

“Por fin anunció el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos: Mañana será bonito”, publicó en sus redes sociales la artista de Colombia al confirmar la canción con "El Rey de la Bachata". Cabe mencionar que quedó aplazada la colaboración con Shakira, que en un principio iba a salir este 2 de febrero.

"No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nutrió. Por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebe / que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos", dice una parte de la nueva canción de Karol y Romeo. La misma se estrenará a las 18.00 horas de México.

+Dónde escuchar "X si volvemos", la canción de Karol G y Romeo Santos

"X si volvemos", la nueva canción de Karol G y Romeo Santos estará disponible en YouTube y Spotify a partir de las 18 horas de México este jueves 2 de febrero.

+(ADELANTO) KAROL G, Romeo Santos - X Si Volvemos