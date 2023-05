El Festival Tecate Emblema es un “nuevo” evento musical que regresa este 2023 y después de la pandemia cuando comenzaron a regresar los eventos masivos, cayó como anillo al dedo para todos los amantes de la música.

Este festival está lleno de artistas de diferentes géneros, pero su mayoría en inglés aunque este año habrá de todo tipo, desde música latina. Si quieres saber más sobre la segunda edición que está próximo realizarse, te decimos todo lo que debes saber.

Tecate Emblema 2023: Cuándo y dónde será

La edición de este 2023 se llevará a cabo este fin de semana el 14 y 15 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el mejor lugar para este tipo de eventos masivos, el cual se ubica en la Ciudad de México.

Cartel Tecate Emblema 2023

Este fin de semana estará lleno de regreso, entre ellos el de Enrique Iglesias, quien vive sus últimos años antes del retiro; además de Robbie Williams, quien tenía varios años sin venir a México aunque hace poco lo hizo en el Corona Capital.

El cartel estará compuesto también por Belinda, Becky G, Camilo, Black Eyed Peas y Bizarrap, también se presentarán Bruses, Bresh, Clubz, Donovan, Las Villa, Pabllo Vittar, Emilia, Lasso, Moenia, The Chainsmokers, Onerepublic, Niki, Melanie C (de las Spice Girls), The Driver Era, León Leiden, Michelle Maciel, Sofia Thompson, Zahara y Alizzz.

Precio de boletos Tecate Emblema 2023

Precio de los boletos para Tecate Emblema 2023: Sábado 13 de mayo

Individual Arena Club - 17,500 pesos mexicanos (+1,200 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual Citibanamex Plus - 3,180 pesos mexicanos (+636 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual Comfort Pass - 2,385 pesos mexicanos (+477 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual general - 1,590 pesos mexicanos (+318 pesos mexicanos cargo por servicio)

Precio de los boletos para Tecate Emblema 2023: Domingo 14 de mayo

Individual Arena Club - 17,500 pesos mexicanos (+1,200 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual Citibanamex Plus - 3,180 pesos mexicanos (+636 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual Comfort Pass - 2,385 pesos mexicanos (+477 pesos mexicanos cargo por servicio)

Individual general - 1,590 pesos mexicanos (+318 pesos mexicanos cargo por servicio)

Precio de los abonos para Tecate Emblema 2023: Dos días