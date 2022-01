My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne y muchas bandas más se reúnen para un concierto lleno de nostalgia emo. Conoce cuándo y dónde se realizará el Festival When We Were Young.

My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne: Cuándo y dónde se realizará el Festival When We Were Young

¡Justo en la nostalgia! Las bandas emo de rock y happy punk son parte de la historia de todos aquellos que fueron adolescentes al principio del siglo y este evento promete reunir a las grandes bandas de este periodo. Sigue leyendo para conocer dónde y cuándo se realizará el Festival When We Were Young.

Los reencuentros son la tendencia, desde hace unos años ya, hemos visto eventos en los que grandes bandas o elencos de series y películas se reunían para consentir a sus fanáticos, y obtener ganancias de la nostalgia.

Y al parecer este 2022 ha llegado el momento de regresar a la época de largos flecos degrafilados, delineador negro y ropa oscura. Esto gracias al festival When We Were Young, un concierto que reunirá a los grandes representes de la música de los dos mil.

¿Cuándo se realizará el festival When We Were Young?

El nombre del evento está inspirado en una de las canciones más populares de The Killers y probablemente hace referencia a que la mayoría de los fanáticos de esta época ya llegaron al tercer piso.

Prepara tu visa porque el festival se realizará el próximo 22 de octubre en Las Vegas, Nevada en un espacio privado para conciertos al aire libre conocido como Las Vegas Festival Grounds.

Line up: Estas son las bandas que se presentarán en el festival When We Were Young

Unas horas antes de que se diera a conocer el line up completo del festival When We Were Young, bandas como Paramore volvieron a revivir sus redes sociales cambiando su foto de perfil o publicando después de un tiempo. Por lo que todos los fanáticos de este género comenzaron a sospechar que algo grande se avecinaba.

Las dudas quedaron despejadas cuando el festival When We Were Young reveló su cartel y confirmó que tendría la presencia de My Chemical Romance, AFI, Avril Lavigne, The Used, Bring Me the Horizon, Taking Back Sunday, A Day to Remember, The All American Rejects, Boys Like Girls, Sleeping With Sirens, Jimmy Eat World, 3OH!3, Paramore y muchas más.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos del festival When We Were Young?

La preventa se llevará a cabo este viernes 21 de enero y para poder adquirir tus boletos deberás registrarte en la página oficial del evento. Hasta el momento el precio de la entrada es de 19.99 dólares, lo que en comparación con muchos de los festivales actuales es una ganga.