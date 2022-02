Para aquellos que se jactan de tener un gusto musical muy amplio, conciertos como el Vive Latino o el Pal Norte, suelen ser muy entretenidos porque podemos ver compartir escenario a todo tipo de artistas. Pero ha llegado un espectáculo que deja a estos dos en vergüenza, se trata del festival Bésame Mucho, que contará con la participación de grupos como Los Tigres del Norte, Panteon Rococo, Los Ángeles Azules, OV7 y más.

Nos encontramos en una época en la que los festivales sin la regla y a la mayoría le agradan porque les permite disfrutar de más de un artista en un mismo evento. Y debido a esta gran oferta de conciertos, ya no suelen causar tanta conmoción al anunciar sus line-ups como ocurría hace unos años.

Pero el festival Bésame Mucho llegó a sacudirnos con su cartel, porque ha reunido un gran grupo de personalidades que nunca pensamos que compartirían un mismo escenario. Desde los corridos hasta el rock en español estará presente en el que se ha convertido en el concierto festival latino más esperado del año.

¿Quiénes estarán en el festival Bésame Mucho?

El festival pretende reunir a las bandas más importantes de América Latina y para eso ha dejado de lado los géneros musicales y nos presenta un cartel que dejará a cualquier amante de la música en español con la boca abierta.

Los Ángeles Azules

Los Tigres del Norte

Banda El Recodo

Bronco

Sonora Dinamita

Elvis Crespo

Sonora Santanera

Ramón Ayala

Caifanes

Café Tacvba

Inspector

Mägo de Oz

Moenia

Molotov

El Tri

Enanitos Verdes

Hombres G

Zoé

Juanes

Julieta Venegas

Kabah

Kinky

La Oreja de Van Gogh

OV7

Sentidos Opuestos

Fey

Sin Bandera

Estos son solo algunos nombres de los confirmados para presentarse en el festival Bésame Mucho, puedes ver el cartel completo aquí.

¿Cuándo y dónde será el festival Bésame Mucho?

Será mejor que vayas tramitando tu visa porque el festival Bésame Mucho se realizará en Los Ángeles, California el 3 de diciembre del 2022. Este concierto se llevará a cabo especificamente en el Dodger Stadium, el estadio de béisbol de mayor capacidad en Estados Unidos con lugar para 56,000 espectadores.

Los boletos estarán a la venta a partir del 18 de febrero a las 10 am, hora de Los Ángeles, y los precios en dólares rondan desde los $199 hasta $325. Nuestra recomendación es que tengas mucho cuidado al momento de pagar y no olvides el tipo de cambio de la divisa americana, para que no te ocurra lo mismo que la joven que pagó más de 200 mil pesos por tres entradas al concierto de Bad Bunny.