¡Todo confirmado! Blackpink llegará a México durante este 2023 en la gira de Born Pick. A continuación, te contamos cuándo se presentará la banda de K-pop en el país y cuál será la sede.

+¿Cuándo se presenta Blackpink en México 2023?

Según confirmaron las cantantes en sus redes sociales, Blackpink se presentará en México el próximo miércoles 26 de abril de 2023, en el Foro Sol de la CDMX.

Los fanáticos de esta banda, que se encuentren registrados en la membresía BLINK en Weverse, podrán acceder a la preventa del próximo miércoles, 8 de febrero a través de la web de Ticketmaster, donde se puede ingresar haciendo CLICK AQUÍ.

+Las mejores canciones de Blackpink

Durante el show en Ciudad de México, cantarán canciones de su nuevo álbum 'Born Pink', con más de 200 millones de reproducciones, como ‘Pink Venom’, ‘Shut Down’ y ‘Typa Girl’. Además de históricos hits como "How You Like That" y "As If It´s Your Last".

+Conciertos de K-pop en México en 2023

Este género musical volverá a decir presente en México durante este 2023: Oneus, el 10 de febrero en el Pepsi Center de World Trade Center; Super Junior en su gira Super Show 9: Road, el 15 de febrero en la Arena CDMX y OnlyOneOf, el domingo 16 de abril. Además, hay grupos como TWICE, MAMAMOO e ITZY, que también vendrán al país pero que aún no definieron la fecha.