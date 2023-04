“Bienvenidos a Edén” es un lugar donde un grupo de jóvenes llegan luego de una invitación por internet, pero lo que parecía una experiencia incomparable termina siendo su peor pesadilla, pues no es un lugar común y corriente, sino una especie de comuna, donde no puedes escapar.

