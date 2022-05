No te salgas de la sala cuando termine la película, te contamos cuántas escenas post créditos tiene Doctor Strange 2 y si valen la pena.

Después de que termines de ver la nueva película de Marvel, nos salgas corriendo de la sala, porque después de los créditos podrás disfrutar de las clásicas escenas extras de esta saga. Y aquí te diremos cuántas escenas post créditos tiene Doctor Strange 2 y si vale la pena que te esperes en tu lugar para verlas.

Seis años después de la primera cinta la continuación de la historia de Stephen Strange por fin llega a los cines y lo hace con una película que intenta adentrarse en situaciones que nunca antes habíamos visto en Marvel, mientras por supuesto nos dan un vistazo del tan esperado multiverso.

En esta ocasión veremos cómo el Doctor Strange debe lidiar con las consecuencias de haber abierto la puerta del multiverso y enfrentar a los seres que intentarán utilizar esto para su propios fines.

Esta película ha causado mucha expectativa debido a la implicación de que nuevos personajes de otros universos cinematográificos podrían ser introducidos al UCM. Pero esta no es la única razón por la que deberías ver doctor stranger 2, también es relevante porque a pesar de que hemos visto a Benedict Cumberbatch en su papel de Doctor Stephen Strange en varias ocasiones, esto ha sido como parte de otras películas del UCM como Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home; en ninguna de estas cintas se ha profundizado acerca de la historia del Hechicero Supremo.

En el reparto oficial de Doctor Strange 2 podrás ver a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.



¿Cuántas escenas post créditos tiene Doctor Strange 2?

Fieles al estilo de Marvel, la nueva película del ex Hechicero Supremo no termina cuando inician los créditos porque como es la costumbre, se agregaron algunos momentos especiales después de los agradecimientos.

Así que una vez que termines de ver la película, no vayas a salir corriendo de la sala, porque Doctor Strange tiene dos escenas post créditos y si eres un verdadero fanático no vas a querer perdértelas.

¿Vale la pena esperar para ver la escena post créditos de Doctor Strange?

Sin adentrarnos en spoilers que te arruinen la película, podemos decirte que no todas las escenas post créditos valen la pena. Si bien cuando termine la película sí te recomendamos esperar la primera ronda de créditos para ver la primera de las escenas post créditos de Doctor Strange, no es igual con la segunda, porque no aporta nada interesante a la trama.