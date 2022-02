El anuncio del primer concierto de Harry Styles en México causó furor entre los fanáticos y, como era de esperar, los boletos para este evento se agotaron antes de terminar de decir Watermelon Sugar. Con un éxito tan impactante, el cantante decidió abrir una nueva fecha del Love on Tour 2022 en la Ciudad de México y aquí te diremos cuándo y dónde se realizará este concierto y cómo puedes conseguir boletos para este.

Este 2022 inició con el pie derecho en cuanto a conciertos, todos los eventos pospuestos por la pandemia están regresando con fuerza y el exintegrante de One Direction es uno de los cantantes que han confirmado su llegada a nuestro país.

¿Cuándo es la nueva fecha del concierto de Harry Styles en México?

En su primer comunicado, Styles había confirmado que visitaría Guadalajara el 20 de noviembre; Monterrey el 22 y terminaría su visita el 25 de noviembre en el Foro Sol. Pero gracias a los pedidos de los fanáticos, ahora ha decidido abrir una nueva fecha en la capital.

El nuevo concierto de Harry Styles en México será el próximo 24 de noviembre en el Foro Sol.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Harry Styles México 2022?

Los boletos para la nueva fecha de Harry Styles México 2022 puedes comprarlos en las taquillas de las sedes del evento o en Ticketmaster para las fechas de Ciudad de México y Guadalajara, mientras que para el concierto en Monterrey podrás conseguirlo en Superboletos.

Las entradas estarán a la venta a partir del 26 de febrero a las 11:00 horas, así que programa una alarma para conectarte lo antes posible y comprar tus boletos. Un buen truco para conseguir boletos para el concierto de Harry Styles sin tener que esperar horas en la fila electrónica es acudir directamente a alguno de los puntos de venta Ticketmaster que puedes ubicar en su página oficial.

¿Cuánto cuestan los boletos de Harry Styles?

Aunque aún no se han dado a conocer los precios oficiales para la nueva fecha del concierto de Harry Styles en México, se espera que sean similares al del concierto programado para el 25 de noviembre en el Foro Sol. Estos serían los precios:

Pits A y B: $4,000

Niv A: $3,107

Niv B: $2,607

Niv C: $2,107

Niv D: $1,907

Niv E: $1,607

Naranja A: $1,307

Verde A: $1,107

Naranja B: $827

Verde B: $677

Naranja C: $527

Verde C: $427

Cancha General B: $1,007



Si quieres cantar Sign of the Times, She, Fine Line y Kiwi junto al británico de 28 años prepárate para comprar tus boletos.